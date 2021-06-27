27 июня — День молодёжи. Поздравление Дмитрия Карасева

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас со Всероссийским днём молодёжи!

Традиционно этот праздник посвящён людям, в чьих руках не только собственное будущее, но и будущее родного города, страны.

Новые перспективы, которые открывает для нас современный мир, — это ваш шанс проявить себя, стать участниками поистине знаковых событий в истории Норильска.

Именно сейчас в городе ведётся серьёзная работа по трансформации территории. Реализуется комплексный план развития Норильска до 2035 года, в котором поэтапно прописаны преобразования, ожидающие город и нас с вами.

Власти Норильска всегда открыты для диалога с молодёжью и с большим вниманием относятся к идеям и предложениям молодого поколения, которые уже учтены в предстоящей трансформации города.

Я желаю вам ярких и смелых планов на жизнь, успехов в их воплощении, неиссякаемой энергии и позитивного настроя. Учитесь, стремитесь, любите, цените, познавайте мир. Помните, что за вами будущее Норильска. В добрый путь.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска