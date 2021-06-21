27 июня в Норильске стартует первый фестиваль паблик-арта «Город бесконечного вдохновения»

Норильчане смогут принять участие в создании новых арт-объектов совместно с приглашёнными мастерами. На фестиваль приглашены три топовых представителя паблик-арта — Степан Краснов (Москва), Виктор SPLASH (Санкт-Петербург), Лилия Бурдинская (Санкт-Петербург), которые проведут мастер-классы. Среди участников пройдёт конкурс на лучший арт-объект.

Кроме того, на фестивале выступят Александр Красовицкий (группа Animal ДжаZ) и театр танца Лилии Бурдинской. А в заключение пройдут презентация созданных арт-объектов и награждение самых активных участников фестиваля.

Участие абсолютно бесплатное, желающим необходимо только зарегистрироваться на сайте фестиваля. Там же можно более подробно ознакомиться с программой.