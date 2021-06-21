МАУ ИЦ «Норильские новости»

27 июня в Норильске стартует первый фестиваль паблик-арта «Город бесконечного вдохновения»

27 июня в Норильске стартует первый фестиваль паблик-арта «Город бесконечного вдохновения»

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27 июня в Норильске стартует первый фестиваль паблик-арта «Город бесконечного вдохновения»

Фестиваль продлится до 10 июля и объединит три направления визуального искусства: мурализм, скульптуру и инсталляцию.

27 июня в Норильске стартует первый фестиваль паблик-арта «Город бесконечного вдохновения»

Норильчане смогут принять участие в создании новых арт-объектов совместно с приглашёнными мастерами. На фестиваль приглашены три топовых представителя паблик-арта — Степан Краснов (Москва), Виктор SPLASH (Санкт-Петербург), Лилия Бурдинская (Санкт-Петербург), которые проведут мастер-классы. Среди участников пройдёт конкурс на лучший арт-объект.

Кроме того, на фестивале выступят Александр Красовицкий (группа Animal ДжаZ) и театр танца Лилии Бурдинской. А в заключение пройдут презентация созданных арт-объектов и награждение самых активных участников фестиваля.

Участие абсолютно бесплатное, желающим необходимо только зарегистрироваться на сайте фестиваля. Там же можно более подробно ознакомиться с программой.

Фото из открытых источников
21 июня в 15:30 1870
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