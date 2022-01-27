Обращение Главы города Норильска ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Уважаемые норильчане!

Одновременно слёзы радости и боли вызывают мысли о событии, произошедшем 27 января 1944 года. В этот день 78 лет назад разорвалось блокадное кольцо, и теперь мы отмечаем великий праздник – День полного снятия блокады Ленинграда.

Норильск и Ленинград многое связывает. В нашем городе, где в течение дней, которые становились годами, более 20 лет отдавали свои силы и жизни заключенные «Норильлага», не понаслышке знают, чего стоит мирное небо над головой. Ленинградцы, претерпев нечеловеческие лишения, холод и голод, стали образцом беззаветного героизма. Блокада Ленинграда – трагедия мирового масштаба, а его оборона – бесценный подвиг, который не померкнет в памяти поколений.

В этот день норильчане традиционно собираются на площади Памяти Героев, возлагают к Вечному огню живые цветы и чтят минутой молчания жителей блокадного Ленинграда, павших в битве за жизнь.

Мы всегда будем чтить величие духа и мужество ленинградцев, благодаря которым бьётся сердце нашей страны. Низкий поклон ветеранам и жителям блокадного Ленинграда. Крепкого здоровья, сил, радости и ещё долгих лет жизни!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска