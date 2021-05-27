27 мая - Общероссийский День библиотек

Уважаемые работники и ветераны Центральной библиотечной системы Норильска, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Общероссийский день библиотек – это повод выразить уважение и признательность всем, кто посвятил жизнь сохранению и передаче научного, культурного, художественного наследия.

Вы помогаете найти ответы на вопросы людям всех возрастов. Являетесь проводниками в мир литературы для тех, кто только знакомится с его многообразием, и всегда готовы порадовать интересной книгой опытных читателей.

Разнообразие мероприятий привлекает в библиотечные залы отдельных людей и целые семьи. Здесь открываются таланты и происходит обмен культурным опытом разных поколений жителей нашего города.

Во время пандемии Норильская ЦБС великолепно зарекомендовала себя в онлайн формате и продолжает идти в ногу со временем, привлекая все больше читателей, подписчиков и удерживая планку одного из наиболее востребованных ресурсов на территории для получения новых знаний. Не зря именно в этот непростой период Норильск по статистике одного из электронных сервисов возглавил десятку самых читающих городов России.

Я поздравляю читателей, которые любят и ценят книги. Для которых чтение - неотъемлемая часть повседневной жизни.

Желаю всем норильчанам, чтобы интерес к литературе приумножался, чтобы посещение библиотек приносило радость и удовольствие.

Работникам Центральной библиотечной системы новых перспектив и интересных проектов, здоровья и жизненной энергии.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска