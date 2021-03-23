27 марта в Норильске состоится традиционный форум социальных технологий «Город — это мы!»

Организаторы решили включить в программу и цифровой формат. То есть, принять участие в мероприятии можно как очно, так и в режиме онлайн. К сожалению, из-за противовирусных мер на площадке форума могут лично присутствовать всего 40 человек, и все места уже заняты. Но это не повод расстраиваться, так как количество участников в онлайн-формате не ограничено. Главной темой встречи в этом году станут вызовы времени.

«Мы будем обсуждать произошедшие изменения, то, как они повлияли на социальную сферу, как нам строить свой мир после пандемии, как изменится ритм нашей жизни. Участники поделятся личным опытом, который наработали за прошлый год. Ведь трудности подтолкнули людей на создание новых механизмов реализации социальных проектов. Активное участие в форуме примет приглашённый эксперт — известный футуролог Сергей Переслегин. Он расскажет о собственном видении постпандемического будущего», — поделилась Наталья Дунаева, начальник управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля».

Мероприятие охватит три региона присутствия компании «Норникель» — от Читы до Мурманской области. Поэтому было решено ориентироваться на московское время и провести форум с 10.00 до 18.00, чтобы всем было удобно.

Программа форума достаточно насыщенная. На очных встречах перед аудиторией выступят приглашённые спикеры — Владимир Ханжин, сертифицированный бизнес-тренер, модератор, криэйтор и радиоведущий и Сергей Зверьков, председатель Ассоциации креативного класса Югры (Сургут). Также в формате Stand up своим опытом поделится Лилия Панько, руководитель ансамбля современного эстрадного танца «Шкода». Особенно интересен будет её рассказ тем, кого подкосили сложности пандемии. Завершится форум беседой с Ингеборгой Дапкунайте и Александром Ципкиным.

Регистрация участников продолжается. Желающим достаточно перейти по ссылке.