27 сентября — День воспитателя и всех дошкольных работников. Поздравление Дмитрия Карасева

Дорогие воспитатели, работники детских садов и дошкольных учреждений! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Быть воспитателем — это не просто слова и не просто профессия, а умение, которым наделен далеко не каждый человек. На ваших плечах лежит одна из самых важных задач — заботиться о самых маленьких жителях Норильска, воспитывать будущее поколение.

Роль воспитателя по значимости сравнима с вкладом родителей в жизнь наших детей. Именно вы закладываете основы их поведения, формируете личность ребёнка, развиваете творческие способности и раскрываете таланты.

Я восхищаюсь вашими сердцами, ведь каждому ребёнку вы дарите свою безграничную любовь. Спасибо за ваше терпение и чуткое отношение к нашим детям. Вы обучаете их и готовите к новому этапу в жизни — к школе, и это стоит огромных сил, ведь вы находите индивидуальный подход и уделяете отдельное внимание каждому маленькому норильчанину.

От всей души я говорю огромное спасибо за ваш вклад в развитие Норильска, чуткое отношение к детям, за всё, что вы делаете, чтобы вырастить их здоровыми, сильными и счастливыми.

Желаю, чтобы вся забота, тепло и ласка, которые вы дарите, возвращалась к вам в двукратном размере, а тепло ваших рук никогда не забывалось вашими маленькими воспитанниками.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска