27 сентября — день воспитателя и всех дошкольных работников. Поздравление Александра Пестрякова

Уважаемые воспитатели Норильска и ветераны отрасли дошкольного образования, искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

Именно ваш труд во многом предопределяет судьбу каждого из нас. Ведь детский сад — это первая ступенька на пути к взрослой жизни. Именно ваши ласка, добро и чуткость помогают маленьким норильчанам, впервые оставшимся без мам и пап надолго, адаптироваться к новой обстановке, влиться в коллектив и стать более самостоятельными.

Нашим дошколятам повезло — норильские детские сады отвечают всем современным требованиям, и даже капризная северная погода, не позволяющая подолгу гулять на улице, не портит досуг малышей. Но самое главное, с чем повезло детям нашего города, — это высокопрофессиональные воспитатели, которые легко находят общий язык с любым ребёнком и организуют интересные и познавательные занятия для норильчат.

Дорогие педагоги дошкольного образования, от лица всех норильчан и от себя лично благодарю вас за непростой, но такой важный для всех труд, за ваши добрые сердца, терпение и заботу о наших детях.

Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен теплом и заботой близких. Здоровья вам, семейного благополучия и добра!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска