27 сентября – день работников дошкольного образования в России

Александр Пестряков, председатель Норильского городского совета депутатов, лично поздравил представителей этой важной профессии:

- С праздником! Я очень рад всех видеть, это моя первая церемония после снятия первых ограничений в связи с коронавирусной инфекцией. Сегодня невозможно не упомянуть эти события, которые длятся с марта месяца. Именно благодаря пандемии граждане осознали всю важность работников дошкольных учреждений. Ведь в первые дни, когда было принято решение о закрытии детских садов, город словно парализовало. Жалобы от горожан поступали даже о том, что они сами устали сидеть с детьми дома, и вопросы, когда же откроют сады. Я считаю, что это высшая награда. Важность вашей профессии возросла в разы! Спасибо за ваш труд. Я вам желаю профессионального роста, семейного счастья и всех благ. А также желаю, чтобы ограничения продолжали сниматься, и чтобы наш город и край возвращались к нашей обычной повседневной и праздничной жизни.

Спасибо за ваш беспокойный и самоотверженный труд. Удивительный мир детства наполняет вашу жизнь новыми надеждами и открытиями. Пусть любовь к детям, дух творчества и юношеский задор никогда не покидают вас. Не останавливайтесь на достигнутом, осуществляйте свои мечты, создавайте прекрасный мир будущего.