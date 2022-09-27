Поздравление с Днём воспитателя и дошкольных работников от Александра Пестрякова

Уважаемые работники и ветераны отрасли дошкольного образования, примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Воспитателя по праву можно назвать второй мамой для каждого малыша, вне зависимости от возраста, когда он пришёл в детский сад. Это профессия для поистине уникальных людей — чутких, отзывчивых и добрых. Вы не просто помогаете нашим детям взрослеть и учиться полезным навыкам, вы являетесь для них образцом для подражания и мудрыми наставниками, проводя с ребятами большую часть их жизни.

Ещё одной неотъемлемой стороной вашей работы является общение с родителями воспитанников, и вы всегда находите нужные слова, чтобы помочь мамам и папам легко преодолеть непростые моменты в жизни ребёнка.

От родительской общественности Норильска и от себя лично благодарю всех дошкольных работников за ваши заботливые руки и открытые сердца, за то, что в детском саду норильчата чувствуют себя как дома, а мы спокойны за своих дочерей и сыновей.

Пусть каждый день вашей жизни сопровождается детским смехом, яркими эмоциями и новыми достижениями ваших воспитанников. Здоровья вам, семейного благополучия и добра!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска