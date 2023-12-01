28 867 жителей Красноярья живут с ВИЧ-инфекцией

В этом году этот день будет посвящён теме «Лидерство — сообществам». Это призыв к действиям, которые расширили бы возможности сообществ и помогли бы им возглавить эту борьбу.

Впервые День борьбы со СПИДом отмечался 1 декабря 1988 года после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу.

По данным из международных источников, оценочное число лиц, заражённых ВИЧ-инфекцией, в мире составляет около 42 миллионов, и ежедневно этот показатель возрастает как минимум на 14-15 тысяч человек.

На 1 октября в нашем регионе 28 867 человек живут с ВИЧ-инфекцией, поражённость по краю — 1014,4 случая на 100 тысяч человек. За 9 месяцев с учётом ведомств впервые выявлено 2075 случаев, или 73,0 на 100 тысяч человек населения.

В 14 территориях края уровень впервые выявленных с ВИЧ-инфекцией превышен: Канск (136,0), Большемуртинский район (124,0), Лесосибирск (113,2), Новосёловский район (92,2), Сухобузимский район (88,8), Ачинск (85,8), Тасеевский район (79,0), посёлок Кедровый (78,3), Шарыпово (78,0), Таймырский муниципальный район (77,0), Красноярск (76,7), Уярский район (72,0), Норильск (71,8), Назарово (71,5).

Каждый человек может уберечь себя и своих близких, пройдя своевременное тестирование и формируя ответственное отношение к собственному здоровью, передавая его подрастающему поколению. Выявление ВИЧ-инфекции на ранних стадиях позволяет человеку вовремя начать лечение и сохранить активный и полноценный образ жизни.

Сдать анализ на ВИЧ можно во всех поликлиниках и больницах на всей территории нашей страны, а также в Центрах по профилактике и борьбе со СПИДом.