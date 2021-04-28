28 апреля — День работника скорой медицинской помощи

Уважаемые работники и ветераны скорой медицинской помощи! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

В любое время суток, в будни и в красные дни календаря, невзирая на погоду и другие препятствия, вы спешите прийти на помощь. Эту работу невозможно переоценить. Вы спасаете жизни. От вашего профессионализма и знаний, слаженных действий и решений зависит дальнейшая судьба пациента.

Служба «03» во все времена была героической. По сути своей работы врачи, фельдшеры, медицинские сёстры, водители экипажей, диспетчеры скорой медицинской помощи постоянно находятся на фронте, на передовой борьбы за жизнь и здоровье людей.

Так было всегда. Но именно сейчас, когда Норильск, Россия и весь мир, оказались под натиском вируса, вы больше чем когда-либо — Герои нашего времени.

За вашими плечами месяцы невероятной, предельной самоотдачи, которой потребовала вспыхнувшая пандемия, готовность ежедневно рисковать своим здоровьем, а иногда и жизнью ради помощи другим.

Истинное милосердие, любовь к людям, ставшие основой при выборе профессии, проявились в этот непростой период как никогда ярко и подействовали исцеляюще на сотни норильчан.

Вы вселяете в человека надежду, а это полдела на пути к выздоровлению. Желаю каждому сотруднику скорой помощи крепкого здоровья, благополучия, неизменной поддержки родных и друзей. Пусть всё, что вы делаете, вернётся к вам сторицей.

Дмитрий Карасев, глава города Норильска