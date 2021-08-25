28 августа состоится открытие обновлённого скейт-парка за Молодёжным центром

Над модернизацией скейт-парка работали и профессиональные райдеры. Они помогли подобрать и закупить современное оборудование. Старое асфальтовое покрытие на площадке заменили на менее травмоопасное, шлифованное армированным бетоном со специальным топпингом. Площадка разделена на три зоны: стрит-зона, имитирующая городскую среду; эйр-зона для акробатических трюков на высоких скоростях; флэт-зона - свободное от фигур пространство с простейшим оборудованием.

Открытие скейт-парка состоится 28 августа в 13.00. На нём с показательной программой выступит многократный чемпион Всероссийского турнира по агрессивным роликам Red Jam, призёр международных соревнований PiterStreetGames Никита Байков. Также спортсмен проведёт мастер-класс для всех желающих - взрослых и детей. Для тех, кто впервые хочет встать на ролики, организуют прокат инвентаря.