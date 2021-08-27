28 августа в Красноярском крае открывается сезон охоты на пернатую дичь

этом в Сибири охота всегда была и остаётся не только увлечением, но и одним из основных промыслов, отраслью производства. Призываю всех охотпользователей и охотников соблюдать правила охоты, нормативы добычи и правила пожарной безопасности в лесах», - сказал Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Также он напомнил, что для охоты в общедоступных угодьях граждане должны иметь разрешение на добычу охотничьих ресурсов. А для охоты на территории охотпользователей - ещё и охотничий билет единого федерального образца и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.

За нарушение правил охоты гражданам грозит административный штраф, а также лишение права охоты на срок до двух лет с конфискацией орудий охоты.

Если вы стали свидетелем фактов браконьерства, вы можете оперативно сообщить об этом по телефону 8 (391) 227-72-59 либо по телефонам государственных охотинспекторов в районах края.