28 экскурсоводов и проводников Таймыра подтвердили свою квалификацию

Девять экскурсоводов и 19 проводников из Норильска и Дудинки успешно освоили программу профессиональной переподготовки (подготовки) «Теория и практика организации туристско-экскурсионной деятельности в современных условиях».

Занятия для северян вели эксперты из Москвы и Красноярска. Лекции были посвящены проектному подходу к разработке и запуску маршрута и технологиям маршрутостроения, психологии туристических групп и управлению ожиданиями гостей, обеспечению безопасности туристов на маршруте и проведению работ во время аварийных ситуаций, сторителлингу и маркетингу в постковидной нормальности, трендам в развитии этнического и этнографического туризма, а также современным форматам авторских туров и возможным формам их реализации на Таймыре.

На практикумах экскурсоводы и проводники разрабатывали и представляли идеи экскурсионных программ и маршрутов, учились определять целевые аудитории и базовые стратегии, развивали навыки эвакуации пострадавших, оказания первой медицинской помощи, организации бивуака, переправы и пр. Помимо очного курса, в программу обучения вошёл онлайн-лекторий.

Финалом обучения стала итоговая аттестация. Все специалисты успешно подтвердили свою квалификацию и получили дипломы, сертификаты соответствия и бейджи экскурсоводов (гидов) и инструкторов-проводников.

Агентство ведёт системную работу по развитию туризма на территории туристско-рекреационного кластера «Арктический», создание которого инициировало в 2018 году. Сегодня туркластер объединяет город Норильск, Таймырский муниципальный район и Северную Землю. Это территория площадью почти 900 тыс. кв. км, одна из самых труднодоступных в мире, но с огромным туристическим потенциалом. Недавно АРН во взаимодействии с партнёрами завершило работу над мастер-планом ТРК «Арктический», который в том числе содержит данные о допустимой антропологической нагрузке на хрупкую природу Арктики и требования к инфраструктурным объектам, предполагает внедрение системы качества «Таймырское гостеприимство», развитие образовательной среды и повышение качества туристических услуг.

«Свою квалификацию ежегодно подтверждают десятки специалистов, — рассказала Анастасия Король, заместитель директора АРН по развитию туризма. — На этот раз обучение проходили представители Клуба исследователей Таймыра, Арктического центра культуры, туроператоры и индивидуальные предприниматели, оказывающие туристические услуги, например, предлагающие джип-туры, походы и восхождения».

«У Таймыра есть весь ресурсный потенциал для формирования качественного туристического продукта. Это и активный, и этнический, и промышленный, и гастрономический туризм. В последнее время всё больше россиян выбирают отдых познавательный, необычный, позволяющий почувствовать себя исследователем. А именно такой отдых может предложить Таймыр. Кроме того, пандемия и складывающаяся геополитическая обстановка способствуют развитию внутреннего туризма. Всё больше россиян будут выбирать приключенческий отдых внутри страны. И здесь у Таймыра все карты, — подчеркнул Игорь Каверзин, президент Международной академии развития туриндустрии, один из экспертов обучающей программы. — Таймыр можно отнести к проактивным регионам, которые ещё до вступления в силу с 1 июля текущего года Федерального закона №93 об обязательной аттестации экскурсоводов (гидов) и инструкторов-проводников задумались о профессиональной системной подготовке и аттестации необходимого количества кадров».