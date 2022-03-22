​Zа победу!

У каждого времени свои герои и свои символы мужества. В наше время этими символами стали буквы «Z» и «V». Именно эти латинские буквы, составленные из георгиевских лент, сейчас вывешивают на витринах магазинов, клеят на машины и прикрепляют на одежду, чтобы поддержать наших ребят, рискующих жизнью в борьбе с неонацистами.

«Заполярная Правда» не стала исключением. Пока не закончится спецоперация, в названии нашего издания на первой странице будет присутствовать та самая Z. Помните: Vместе мы сила. И сейчас как никогда мы должны сплотиться.