29 - 30 октября в Норильске состоится фестиваль «СКИФ-JUNIOR»

Любознательных деток и их родителей приглашают весело провести время. В программе мероприятия - приключения в виртуальной реальности, вечеринка с неньютоновской жидкостью, а также интересные научные эксперименты.

Гостей ждут встреча с автором книг для детей и подростков Тамарой Михеевой и математическая игротека от автора курса «Мышематика» Жени Кац.

Подробнее познакомиться с программой фестиваля можно на страницах Норильской библиотечной системы в социальных сетях.