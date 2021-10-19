29 - 30 октября в Норильске состоится фестиваль «СКИФ-JUNIOR»
29 - 30 октября в Норильске состоится фестиваль «СКИФ-JUNIOR»
Фестиваль пройдёт при поддержке компании «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей».
Любознательных деток и их родителей приглашают весело провести время. В программе мероприятия - приключения в виртуальной реальности, вечеринка с неньютоновской жидкостью, а также интересные научные эксперименты.
Гостей ждут встреча с автором книг для детей и подростков Тамарой Михеевой и математическая игротека от автора курса «Мышематика» Жени Кац.
Подробнее познакомиться с программой фестиваля можно на страницах Норильской библиотечной системы в социальных сетях.