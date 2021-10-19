МАУ ИЦ «Норильские новости»

29 - 30 октября в Норильске состоится фестиваль «СКИФ-JUNIOR»

29 - 30 октября в Норильске состоится фестиваль «СКИФ-JUNIOR»

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29 - 30 октября в Норильске состоится фестиваль «СКИФ-JUNIOR»

Фестиваль пройдёт при поддержке компании «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей».

29 - 30 октября в Норильске состоится фестиваль «СКИФ-JUNIOR»

Любознательных деток и их родителей приглашают весело провести время. В программе мероприятия - приключения в виртуальной реальности, вечеринка с неньютоновской жидкостью, а также интересные научные эксперименты.

Гостей ждут встреча с автором книг для детей и подростков Тамарой Михеевой и математическая игротека от автора курса «Мышематика» Жени Кац.

Подробнее познакомиться с программой фестиваля можно на страницах Норильской библиотечной системы в социальных сетях.

Фото из открытых источников
19 октября в 09:30 210
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