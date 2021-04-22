29 апреля россияне напишут «Диктант Победы»

Основной целью мероприятия является сохранение исторической памяти, повышение уровня исторической грамотности общества, поощрение изучения истории Великой Отечественной войны. Участвовать в акции можно очно или в режиме онлайн.

В Норильске «Диктант Победы» пройдёт на шести площадках, каждая вмещает до 50 человек:

- Центральная библиотека (Ленинский пр., 20а);

- Талнахская городская библиотека (ул. Диксона, 9):

- Кайерканская городская библиотека (ул. Строительная, 2а);

- Музей Норильска (Ленинский пр., 14);

- войсковая часть № 4019;

- школа № 9 (ул. Талнахская, 71а).

Регистрация — на официальном сайте диктантпобеды.рф

Справки по телефону: +7 (3919) 42-48-69.