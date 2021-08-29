29 августа — День шахтёра. Поздравление Дмитрия Карасева

Уважаемые горняки и работники горнодобывающей промышленности, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

День шахтёра — один из главных для нас трудовых праздников, громкое событие норильского лета. В последнее воскресенье августа мы с гордостью чествуем работников шахт и рудников: взрывников и проходчиков, крепильщиков и горнорабочих, бурильщиков и машинистов подземного транспорта, а также людей других профессий, чья работа проходит в недрах горных выработок.

Богатства таймырских земель известны далеко за пределами Норильска. О минеральных ресурсах нашей территории знают во всём мире, и всякий раз говоря о горнодобывающей промышленности Заполярного филиала «Норникеля», мы в первую очередь имеем в виду труд людей, которые эту промышленность развивают.

Профессии, которые можно определить понятием «горняк», выбирают люди особого склада характера. Мужество, настойчивость в достижении цели, невероятная работоспособность и самоотверженность присущи каждому из вас. Навыки и опыт ветеранов производства передаются новому поколению шахтёров, и эта традиция позволяет Большому Норильску гордиться специалистами горнодобывающих предприятий.

В этот поистине знаковый праздник я желаю вам всегда оставаться защищёнными от любых невзгод. Пусть над головой будет крепкая кровля, смены проходят легко, а рядом находится дружный коллектив. Пусть в семейной жизни всегда будут гармония, уют и благополучие!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска