29 августа — День шахтёра. Поздравление Александра Пестрякова

Александр Пестряков от всей души поздравляет работников горнодобывающих предприятий Норильска с профессиональным праздником — Днём шахтёра!

Эта дата чтима всеми жителями города, ведь именно от самоотверженного труда тех, кто работает на рудниках градообразующего предприятия, всецело зависит жизнь всего Норильска. День шахтёра — это праздник десятков тысяч норильчан, чья работа связана с горнодобывающей отраслью — проходчиков, машинистов горных машин, забойщиков и многих других. Те, кто никогда не бывал под землёй, не смогут понять, с каким колоссальным риском для жизни и здоровья связана эта профессия. Но все без исключения знают, что она — самая опасная в мире.

Председатель городского совета Норильска выражает слова благодарности работникам горной промышленности за их сложнейший труд в непростых условиях, за стойкость и непоколебимость, с которыми вы ежедневно идёте в забой, за неоценимый вклад в жизнь Норильска и норильчан. А также желает им здоровья, спокойных смен, благополучия в семье, уверенности в завтрашнем дне и крепкой кровли над головой!

Александр Пестряков,

Председатель городского совета Норильска