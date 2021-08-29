29 августа — День шахтёра. Поздравление Дмитрия Свиридова

Дмитрий Свиридов от лица депутатов Законодательного собрания Красноярского края выражает искренние поздравления с одним из «градообразующих» праздников — Днём шахтёра!

Именно строительство штолен и рудников десятки лет назад, в этом суровом климате, под вечной мерзлотой, дало начало цветной металлургии на Крайнем Севере и рождению российской столицы Арктики — Норильска.

В прошлом году на Талнахском и Норильском рудных узлах было добыто 18,8 млн тонн руды. В каждой из добытых здесь крупиц — труд горняков–шахтёров, всех работников отрасли, непростой, напряжённый, требующий больших физических усилий, особых профессиональных знаний и навыков. Труд шахтёров на Севере — удел сильных. Он благодарит их за самоотверженность, за силу горняцкого духа, за продолжение традиций, ведь за эти годы на рудниках сложились целые династии!

День шахтёра, без сомнения, — праздник всех норильчан. На шахтах трудятся тысячи людей, которых встречают с работы любящие их семьи. Без рудников и шахтёров нет Норильска. Председатель краевого Законодательного собрания желает всем здоровья, благополучия и новых трудовых свершений!

Дмитрий Свиридов,

председатель Законодательного собрания Красноярского края