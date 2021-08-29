29 августа — День шахтёра. Поздравление Николая Уткина

Уважаемые норильчане, горняки! С Днём шахтёра!

Для всех жителей города этот праздник — значимое событие. Многие семьи так или иначе имеют отношение к горнодобывающей промышленности. С рудников начинается производственная цепочка компании. Быть первыми — это огромная ответственность. Профессионализм, который отличает коллективы горнорудных предприятий, позволяет «Норникелю» удерживать лидирующие позиции в нашей отрасли. Развитие рудников и минерально–сырьевого комплекса — основа стратегии устойчивого развития компании.

Трудовые подвиги можно измерять различными показателями — качеством сырья, миллионами тонн выданной на–гора руды, — но за всеми цифрами и показателями стоит огромный труд нескольких поколений горняков. Именно вы приносите славу Норильску и достойные результаты компании.

Сегодня наши рудники — одни из самых передовых не только в российской, но и в мировой отрасли. И нам на протяжении многих лет удаётся оставаться эффективными и конкурентоспособными.

Дорогие горняки, ветераны производства, от имени компании и от себя лично благодарю за ваш добросовестный труд и профессионализм! Желаю здоровья, счастья и благополучия! Мира вашему дому и крепкой кровли над головой. С праздником!

Николай Уткин,

старший вице–президент «Норникеля» — руководитель Норильского дивизиона, директор Заполярного филиала