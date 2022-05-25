29 мая в креативном пространстве Агентства развития Норильска пройдёт творческая встреча с Александром Химушиным

На встрече с норильскими фотографами, профессионалами и любителями Александр Химушин расскажет о проекте «Мир в лицах», над которым работает уже много лет. Проект включает в себя часть работ, героями которых стали в том числе и представители всех пяти коренных этносов Таймыра. Автор делает художественные фотопортреты представителей разных народов мира в аутентичной национальной одежде в местах проживания этносов. Основной акцент проекта сделан на коренные малочисленные народы мира, культура и традиции которых находятся на грани исчезновения. Через портреты людей всех этнических групп, населяющих нашу планету, Александр Химушин демонстрирует разнообразие большого мультикультурного мира, демонстрирует их достоинство, красоту, мудрость и самобытность, призывает жить в мире и согласии, сохраняя культуру и традиции для будущих поколений.

Фотохудожник родился и вырос в России, долгое время жил в Австралии, а последнее десятилетие, работая над масштабным проектом, практически всегда находится в пути. За время своих путешествий он сделал не только тысячи фотографий представителей более сотни народов, но и накопил множество удивительных историй, которыми готов поделиться с норильчанами.

Творческая встреча в городском креативном пространстве (ул. Комсомольская, 33а, 2-й этаж) состоится в воскресенье, 29 мая. Начало в 12.00. Регистрация на событие открыта по адресу: https://arnorilsk.timepad.ru/event/2046080/.

С 28 мая и до конца июня в Дудинке, на площади перед ледовой ареной «Таймыр», будет работать уличная выставка Александра Химушина «Мир в лицах», куда вошли 60 полноформатных работ автора, снятых в различных уголках мира. Более половины экспозиции составляют портреты представителей коренных народов Сибири.