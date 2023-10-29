Поздравление с Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта от главы города Дмитрия Карасева

Уважаемые работники и ветераны автомобильного и городского пассажирского транспорта Норильска!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником.

Слаженная работа автотранспортного комплекса гарантирует стабильное и динамичное развитие всех отраслей, укрепление экономического потенциала региона. В Норильске мы продолжаем создавать все условия для развития транспортной инфраструктуры города: устанавливаем ещё больше тёплых остановок, увеличиваем количество северобусов, проводим активную кадровую политику на транспортном предприятии, внедряем современные формы оплаты проезда. Вместе мы стремимся к тому, чтобы общественный транспорт был удобным, безопасным и доступным для всех.

Примите искренние слова благодарности за высокий профессионализм, ответственность и верность профессии, за умение работать в сложных погодных условиях, когда в ненастные дни и ночи вы обеспечиваете бесперебойный ритм жизни горожан.

Желаю всем автомобилистам — любителям и профессионалам — безопасных и лёгких дорог, надёжной техники, взаимопонимания и взаимоуважения в пути, крепкого здоровья, душевного покоя, личного счастья и семейного тепла!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска