Поздравление с Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта от Александра Пестрякова

Уважаемые работники автомобильного и пассажирского транспорта! Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!

Для нашего города, несмотря на его компактность, ваш труд является основой стабильной жизнедеятельности. Ежедневно вы перевозите тысячи норильчан, беря на себя ответственность за их жизнь и здоровье. Существующий сейчас дефицит водительского состава ещё больше осложняет вашу и без того непростую работу. Тем не менее вы делаете всё от вас зависящее, чтобы горожане вовремя добирались на работу и учёбу, могли с комфортом передвигаться по Норильску и его районам.

Впереди очередная зима, которая не раз будет вносить коррективы в вашу работу, особенно в период метелей, но ваш высочайший профессионализм и ответственность, уверен, помогут вам справиться с любыми трудностями.

От всех норильчан и от себя лично желаю стабильного развития ваших предприятий, достойной оплаты вашего труда, здоровья, семейного благополучия и благодарных пассажиров!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска