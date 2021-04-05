3 апреля 2021 года на 72-м году ушёл из жизни Владимир Петрович Лозинский

Вся трудовая деятельность Владимира Петровича, а это более 43 лет, была посвящена служению Отечеству. 28 лет были отданы службе в Вооружённых силах Российской Федерации, и почти 25 лет Владимир Петрович руководил мобилизационным отделом администрации города Норильска.

Трудовые успехи, активная общественная и многолетняя трудовая деятельность Владимира Петровича неоднократно отмечены благодарственными письмами и грамотами главы города Норильска, Законодательного собрания Красноярского края, губернатора Красноярского края, председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Он награждён знаком отличия «За заслуги перед городом Норильском» и медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.

Работоспособный, инициативный, целеустремлённый, принципиальный руководитель, обладающий высокой коммуникативной культурой, богатыми теоретическими знаниями и лидерскими качествами, поддерживавший каждое рациональное нововведение и умевший сконцентрировать внимание на главном, пример трудолюбия, любящий отец и дедушка — таким он останется в памяти всех. Мы запомним его жизнелюбие и высокие душевные качества.

Администрация города Норильска выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Петровича.