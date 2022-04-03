День геолога. Поздравление от Дмитрия Карасева

Уважаемые геологи Норильска, примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Неустанный труд ваших коллег в своё время положил начало городу Норильску и освоению богатейших месторождений полезных ископаемых, которые сегодня, благодаря продукции «Норникеля», известны по всему миру.

Мы всегда будем помнить подвиг Николая Николаевича Урванцева и участников первых экспедиций, сумевших превратить точку на карте в теперь уже будущую столицу российской Арктики. Ведь всё началось с геологов.

Ваша работа вызывает уважение и восхищение. Аналитический склад ума, исследовательский подход к делу и невероятная выносливость позволяют вам совершать открытия порой в самых экстремальных условиях. День за днём вы решаете сложные задачи, выявляете новые горизонты и открываете пути для дальнейшего развития металлургической отрасли нашей территории.

От всей души благодарю вас за профессионализм и качественную работу. За неизменное стремление к тому, чтобы Крайний Север прирастал разведанными природными запасами.

Желаю крепкого здоровья, успехов в работе и новых открытий. Пусть вас окружают надёжные и преданные своему делу коллеги, а душу согревает тепло любящих вас родных и близких людей.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска