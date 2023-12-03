Поздравление с Днём юриста от главы города Дмитрия Карасева

Уважаемые работники юридической сферы! От всей души поздравляю вас с Днём юриста!

Этот праздник объединяет специалистов, посвятивших свою жизнь благородному делу защиты прав и свобод человека. На вас возложена особая миссия — отстаивать идеалы справедливости и свободы. Сложно найти сферу, которая не нуждалась бы в правовой поддержке. От вашей принципиальности, объективности, знания законов, умения их правильно трактовать и применять в делах напрямую зависит уровень жизни жителей нашего города.

Уверен, что ваш профессионализм и активная гражданская позиция и впредь будут служить укреплению стабильности и правопорядка в Норильске. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, неисчерпаемой энергии и успехов на избранном пути! Пусть ваш профессионализм, глубокие знания, принципиальность и честность и дальше помогают защищать права и интересы граждан, служат гарантией исполнения законов.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска