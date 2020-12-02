3 декабря — День Неизвестного Солдата

3 декабря во всех городах России граждане возложат цветы к Вечному огню, чтобы почтить светлую память солдат, а в рамках акции «Огни Победы» все мемориалы осветятся пламенем. Помимо традиционной процессии, здания нашей страны окрасят в цвета огня световыми проекциями «Свет Памяти».

В честь этой даты в школах пройдут тематические уроки, а с 1 декабря на сайте Года памяти и славы (http://год2020.рф) и в группе Поискового движения России (https://vk.com/rfpoisk) можно будет в онлайн-формате пройти исторический тест на знание фактов, которые связаны с Днём Неизвестного Солдата.