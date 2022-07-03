День ГИБДД МВД России. Поздравление от Дмитрия Карасева

Уважаемые сотрудники и ветераны ГИБДД МВД России! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Интенсивность дорожного движения и количество автотранспорта на дорогах Норильска стремительно растут, поэтому особое внимание необходимо уделять формированию культуры поведения и уважительного отношения ко всем участникам движения.

В условиях Крайнего Севера работа на дорогах требует от сотрудников инспекции повышенной концентрации, высокой оперативности в решении поставленных задач и постоянной готовности прийти на помощь первыми.

Уверен, что ваш высокий профессионализм, верность долгу и ответственный подход к делу будут основой в обеспечении безопасного дорожного движения на улицах нашего города. Выражаю всему личному составу искреннюю благодарность за службу и желаю новых успехов, здоровья и семейного благополучия!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска