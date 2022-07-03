День работников морского и речного флота. Поздравление от Дмитрия Карасева

Уважаемые работники морского и речного флота и ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В первое воскресенье июля вся страна отмечает День работников морского и речного флота, но для Норильска и Таймыра в целом этот праздник имеет особое значение. Отдаленная от материка территория неразрывно связана с водными просторами.

Обеспечение продовольствием, промышленными и жизненно важными товарами наряду с пассажирскими перевозками по одной из главных транспортных артерий России — Енисею — задача не из лёгких.

Ваша профессия требует быстрой реакции, умения решать поставленные задачи в самых непростых ситуациях, стремления постоянно повышать свою квалификацию и, конечно, таких качеств, как стойкость духа, упорство и выносливость.

Благодарю вас за профессиональный подход к работе и желаю всем морякам и речникам доброго здоровья, новых трудовых свершений и дальнейших успехов на благо развития нашего края.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска