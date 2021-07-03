3 июля — День ГИБДД МВД Российской Федерации

Уважаемые работники и ветераны Госавтоинспекции Норильска, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

На ваших плечах лежит безопасность на дорогах города. Вы обеспечиваете правопорядок в потоке уличного движения, постоянно находясь на страже здоровья и жизни пешеходов и всех, кто находится за рулём.

Ваша непрерывная служба придаёт уверенности участникам дорожного движения. Содействие, законность и строгий контроль — непременные условия работы, которые соблюдаются изо дня в день и укрепляют вашу репутацию.

Благодарю вас за стойкость, выносливость, мужество и профессионализм в выбранном деле. Личный состав ОГИБДД ОМВД России по городу Норильску традиционно делает всё возможное для снижения аварийности на дорогах города.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия в семьях, взаимопонимания и новых профессиональных успехов!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска