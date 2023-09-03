Поздравление с Днём работников нефтяной и газовой промышленности от главы города Дмитрия Карасева

Уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой промышленности! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Добыча нефти и газа — это нелёгкий, ответственный и почётный труд. Работая в суровых условиях Севера, вы выполняете сложнейшие задачи по добыче, транспортировке, переработке углеводородного сырья, тем самым демонстрируя высокий профессионализм, компетентность и искреннюю преданность делу.

Благодаря вашей слаженной работе, целеустремлённости и мастерству осуществляется газификация Норильского промышленного района, в дома норильчан поступает тепло, а промышленность и транспорт получают все необходимые для работы энергетические ресурсы.

Желаю всем работникам, ветеранам нефтяной и газовой промышленности успехов, новых открытий и трудовых побед, успешного исполнения намеченных планов, неиссякаемого здоровья и жизненных сил! С праздником!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска