3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом

Эта памятная дата всегда будет напоминать о трагических событиях в Беслане. Также в этот день по всей стране чтят память жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

4 сентября в 17.00 в выставочном зале Городского центра культуры театральная студия «ДА» представит зрителям этюды и стихотворения писательницы Людмилы Дубинской. Поэтические отрывки посвящены жертвам террористических актов.

Вход свободный.