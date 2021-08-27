МАУ ИЦ «Норильские новости»

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом

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3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом

4 сентября в Городском центре культуры представят литературно-музыкальную композицию «Будет ли завтра...».

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом

Эта памятная дата всегда будет напоминать о трагических событиях в Беслане. Также в этот день по всей стране чтят память жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

4 сентября в 17.00 в выставочном зале Городского центра культуры театральная студия «ДА» представит зрителям этюды и стихотворения писательницы Людмилы Дубинской. Поэтические отрывки посвящены жертвам террористических актов.

Вход свободный.

27 августа в 14:44 460
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