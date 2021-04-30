30 апреля - День пожарной охраны

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны города Норильска! Примите самые искренние и тёплые поздравления с профессиональным праздником.

Сегодня Государственная противопожарная служба – это мощное оперативное подразделение МЧС России, обладающее современной техникой и квалифицированными кадрами.

В современном мире пожарные — не только борцы с огнём. Они прилагают свои силы, устраняя последствия ДТП, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Подобная служба требует специальных знаний, навыков, определённых моральных и физических качеств, которые вы совершенствуете в регулярных учениях и тренировках. И вскоре для вас в Норильске построят ещё один объект - быстровозводимое пожарное депо. Это будет двухэтажное здание с четырьмя боксами для боевых машин, административными и техническими помещениями. Уверен, что ваша самоотверженность и высокий профессионализм будут служить прочной основой для укрепления безопасности в городе.

От всей души благодарю вас за каждодневный напряжённый труд, смелость и оперативность. Доблесть, которую вы проявляете при пожарах, достойна самого глубокого уважения. Ведь безопасность и сохранение жизни людей - это поистине одна из самых высоких и благородных целей. Пусть реже звучат тревожные сирены пожарных автомобилей на улицах Норильска. Пусть чаще родные и близкие видят вас в кругу семьи.

Крепкого вам здоровья, благополучия, неиссякаемого оптимизма, и, по традиции, «сухих рукавов».

Дмитрий Карасев, глава города Норильска