Поздравление Дмитрия Карасева с Днём пожарной охраны

Уважаемые работники и ветераны противопожарной службы Норильска, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником.

Невзирая на риски, на мощную психологическую нагрузку, вы непрерывно стоите на страже безопасности жизни и здоровья горожан. По первому зову в полной готовности прибываете на место происшествия и прикладываете все силы для благополучного исхода ситуации.

Ваши доблесть и самоотверженность достойны подражания. Не менее важно и умение быстро найти верное решение в экстремальных условиях. Являясь для жителей щитом на пути огненной стихии, сотрудники пожарной охраны всегда будут ассоциироваться для горожан со словом «герои».

Примите мою искреннюю благодарность за верность выбранной профессии, за безупречное исполнение своих обязанностей. По традиции желаю всем работникам пожарной охраны сухих рукавов и успехов на службе.

Пусть жизненная энергия наполняет каждый ваш день, а любовь родных и крепкая дружба будут надежной опорой и дарят радость жизни.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска