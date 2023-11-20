МАУ ИЦ «Норильские новости»

30 ноября в Норильске состоится Арктический Норильский молодёжный форум (АНМФ)

30 ноября в Норильске состоится Арктический Норильский молодёжный форум (АНМФ)

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30 ноября в Норильске состоится Арктический Норильский молодёжный форум (АНМФ)

Ежегодно он проходит в стенах Заполярного театра драмы.

30 ноября в Норильске состоится Арктический Норильский молодёжный форум (АНМФ)

В этом году ключевые сессии АНМФ планируются по следующим направлениям: патриотическое воспитание, туризм и экология. В целом форум объединит в себе тематические секции по вопросам, наиболее актуальным для современной молодёжи сегодня. В течение дня на площадках пройдут сессии, дискуссии, различные мастер-классы, знакомство с туристическими продуктами нашего города.

Начнётся форум с пленарного заседания «Успешные практики Арктических городов в реализации молодёжной политики». По традиции стартовое заседание форума проведёт руководитель представительства МИД России в городе Красноярске Артём Захаров.

Модераторами площадок станут приглашённые эксперты из разных городов России.

Кроме того, на форуме состоится церемония вручения наград выдающимся норильчанам: активистам, предпринимателям и спортсменам - молодёжной премии главы города Норильска. После чего Дмитрий Карасев в форме открытого диалога пообщается с собравшимися и ответит на все интересующие их вопросы.

Ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться на форум можно по ссылке: анмф.рф.

Фото пресс–службы администрации Норильска
20 ноября в 14:33 830
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