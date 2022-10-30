День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Поздравление от Дмитрия Карасева

Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирского транспорта, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником.

Тема модернизации общественного транспорта в Норильске сегодня актуальна как никогда. В самом активном режиме в городе проводится работа по обновлению и качественному улучшению пассажирских перевозок. Норильчане уже оценили преимущества тёплых остановок, которые появляются и ещё будут появляться на территории, ощутили плюсы северобусов, которые привлекают своим внешним видом и благодаря внутреннему оснащению салона делают поездки более удобными и интересными.

Особые штрихи работе пассажирского транспорта придаёт новая стилистика, отражающая наш северный колорит и стойкость. Всё это вместе, включая кадровую политику транспортного предприятия и грядущую цифровую модернизацию остановочных пунктов, выводит пассажирские перевозки на высокий уровень.

Те, кто управляет транспортными средствами в Норильске, — будь то владельцы легковых автомобилей, водители автобусов или другой дорожной техники, люди особого склада. Они всегда предельно внимательны за рулём, а с учётом погодных условий нашего города их бдительность увеличивается в разы. Ответственность, строгое соблюдение правил дорожного движения, готовность принимать решения в нестандартных ситуациях — не менее важны. И это тоже отличительные черты характера норильских водителей.

Я искренне желаю всем нам комфортных и безопасных поездок, продолжения традиции взаимовыручки и уважения на дороге. Пусть путь из точки А в точку Б приносит истинное удовольствие как водителям, так и пассажирам.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска