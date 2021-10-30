30 октября — День памяти жертв политических репрессий. Обращение Дмитрия Карасева

Уважаемые земляки!

Близится скорбная, и в то же время знаковая для Норильска дата — День памяти жертв политических репрессий.

В нашем городе, где более 20 лет располагалось Главное управление лагерями НКВД, где теряли силы и жизни заключённые Норильлага, эти печальные страницы истории никогда не потускнеют и не утратят своей актуальности. Каждый норильчанин знает, что именно благодаря жертвам политзаключённых, их самоотдаче, невероятной силе духа и стойкости обрел свои первые очертания город Норильск.

В эту субботу, как и всегда, у подножия горы Шмидта будет слышен звон колокола на мемориале «Норильская Голгофа». Мы, живущие в спокойное время, обязаны помнить историю родной земли, чтить и передавать память о людях, её создававших, поддерживать тех, кто с нами рядом. Сейчас в Норильске живут не менее 80 свидетелей того страшного периода. Среди них двое — бывшие узники лагерей.

Пожелаем здоровья и долголетия нашим землякам, а новым поколениям норильчан — всеми силами поддерживать город, построенный на земле Заполярья столь высокой ценой.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска