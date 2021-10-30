30 октября — День памяти жертв политических репрессий. Обращение Александра Пестрякова

Ежегодно в конце октября наш город вместе со всей Россией вспоминает тяжёлые и скорбные времена 20–50–х годов прошлого столетия, которые стали для всей страны суровым испытанием.

Для Норильска и норильчан День памяти жертв политических репрессий особенно тяжёл — ведь каждый сантиметр заполярной земли пропитан горькими воспоминаниями и болью. Но по жестокой иронии судьбы именно эти страшные времена репрессий и дали нашему городу путёвку в жизнь и самое главное — необычайно сильных духом людей, которые с нуля и с огромной любовью строили Норильск. Сегодня рядом с нами по–прежнему живут свидетели «сталинского террора» — люди несгибаемой воли, которые, несмотря на все тяготы жизни, не растратили своих оптимизма и чуткости, не очерствели душою и сердцем. Они не только «живая память», но, прежде всего, образец мудрости и стоицизма, пример для всех ныне живущих.

Сейчас, по прошествии многих лет, мы не только чтим память жертв политических репрессий, но и можем анализировать причины и ужасные последствия того периода, перечеркнувшего жизни десятков миллионов осуждённых и членов их семей. И сколь бы ни было трудно и мучительно нам думать об ужасах тех времён, забывать или переписывать историю нельзя. Склоняя в скорби головы в память о жертвах политрепрессий, мы выполняем одно из главных наших обязательств — бережно хранить даже самые трагичные страницы нашей истории, чтобы не допускать их повторения.

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска