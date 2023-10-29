Обращение Дмитрия Карасева в День памяти жертв политических репрессий

Этот день — яркое напоминание о тех трагических событиях в истории нашей страны, когда миллионы неповинных людей, испытавших на себе весь ужас и трагизм социальных потрясений, незаслуженных обвинений и моральных страданий, были подвергнуты жестоким расправам, казнены или сосланы.

Среди заключённых ГУЛАГа были талантливые архитекторы и инженеры, представители отечественной научной и творческой интеллигенции, которые вложили огромные силы в строительство и развитие заполярного города и комбината.

Ежегодно норильчане отдают дань памяти жертвам Норильлага, посещая мемориальный комплекс «Норильская Голгофа». Сегодня нам важно сохранить память о неисчислимых страданиях, выпавших на долю старших поколений, и сделать в будущем так, чтобы страшные моменты истории нашей страны больше никогда не повторились.

В этот памятный день выражаю искреннее сочувствие всем жертвам репрессий, их родным и близким. Желаю пережившим политические репрессии крепкого здоровья и долголетия, норильчанам — взаимоуважения, мира и согласия!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска