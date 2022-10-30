Обращение главы города Дмитрия Карасева в День памяти жертв политических репрессий
Обращение главы города Дмитрия Карасева в День памяти жертв политических репрессий
Уважаемые норильчане! 30 октября мы отмечаем скорбную дату в истории нашей страны — День памяти жертв политических репрессий.
В этот день нас объединяет память о неисчислимых страданиях, выпавших на долю старших поколений.
Норильск — живой свидетель трагических страниц в истории нашей страны. В 1953 году, когда была разрушена система ГУЛАГа, в Норильске из 77 тысяч горожан 68 тысяч были заключёнными. Среди них: представители отечественной научной и творческой интеллигенции, люди различных национальностей, талантливые архитекторы и инженеры.
Величие этих людей в том, что они оказались выше своей обиды на страну. Они не жалели сил и таланта для строящегося заполярного города и комбината и навечно вошли в городскую историю как строители Норильска, создатели его неповторимого архитектурного облика. Памятником им навсегда останется священное для всех норильчан место — Норильская Голгофа, многие городские здания и улицы. Их жизнь — часть истории, которая не должна быть забыта, какой бы горькой она ни была.
Этот трагический период нельзя вычеркнуть из истории и оправдать. Наш долг — хранить память о жертвах репрессий, чтобы подобное не повторилось никогда.
Дмитрий Карасев,
глава города Норильска