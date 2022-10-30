Обращение Александра Пестрякова в День памяти жертв политических репрессий

Уважаемые норильчане, 30 октября наша страна вспоминает тех, чья жизнь была разрушена в годы масштабных политических репрессий.

Для нас, норильчан, эта скорбная дата имеет особое значение: именно здесь, в Норильлаге, отбывали наказание те, кто впоследствии дал жизнь заполярному городу.

Эти страшные страницы нашей истории нельзя забывать, напротив, изучение ошибок прошлого, извлечение из них правильных уроков — то, что помогает нам не повторять эти ошибки в настоящем и не допускать их в будущем.

Сегодня рядом с нами живут свидетели тяжёлых времён политических репрессий. Они уже больше 30 лет помогают нам без прикрас хранить в памяти исторические события, работают с детьми и подростками, рассказывая им о том, что узнали от своих родных и близких, о сложнейших десятилетиях жизни нашей страны, унесших десятки миллионов жизней наших сограждан. Именно дети репрессированных являются тем самым связующим звеном между новыми поколениями норильчан и теми, кто строил Норильск, находясь в заключении.

Склоняя головы в память о жертвах политических репрессий, будем помнить горькие уроки прошлого, передавать память о пережитом из поколения в поколение, чтобы такая трагедия никогда не повторилась.

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска