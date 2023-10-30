Обращение Александра Пестрякова в День памяти жертв политических репрессий

Уважаемые норильчане, 30 октября для нашей страны — одна из скорбных, но в то же время важных дат: мы отдаём дань памяти жертвам политических репрессий.

Для нашего города этот день имеет особое, сакральное значение, ведь Норильск был одной из точек на карте ГУЛАГа, где томились сотни тысяч заключённых, чьи семьи были разрушены сталинским террором, чья жизнь навсегда раскололась на до и после, а для кого–то и закончилась в лагерных застенках.

Когда система ГУЛАГа сама была разрушена, именно те, кто приехал сюда не по своей воле, стали отцами–основателями нашего любимого Норильска. Это величайший подвиг людей, которые были выше личных обид на власть, с оптимизмом смотрели в будущее и создавали город, в котором мы с вами живём.

Да, времена политических репрессий не самые лучшие страницы в летописи нашей страны. Но предавать их забвению уж точно не стоит. Только бережно храня память о событиях тех лет, мы и наши потомки сможем извлечь уроки из истории России, чтобы никогда не повторять этих страшных ошибок. Почтим же память погибших от политических репрессий и пожелаем здоровья и долголетия всем ныне живущим свидетелям тех ужасных событий.

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска