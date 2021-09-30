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30 вахтовиков из Кайеркана попали в больницу с кишечным отравлением

30 вахтовиков из Кайеркана попали в больницу с кишечным отравлением

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30 вахтовиков из Кайеркана попали в больницу с кишечным отравлением

Как сообщают в Роспотребнадзоре, пострадавшие работали на предприятии ООО «Велесстрой». Ведомство проводит санитарно-эпидемиологическое расследование.

30 вахтовиков из Кайеркана попали в больницу с кишечным отравлением

Заместитель министра краевого здравоохранения Александр Украинцев подтвердил информацию о массовом заболевании. По его словам, у рабочих обнаружена кишечная инфекция. Состояние пациентов лёгкой и средней тяжести.

«В ходе расследования в столовой выявлены нарушения санитарного законодательства. Проведен отбор проб готовой продукции, сырья, воды, смывов с поверхностей технологического оборудования и инвентаря в организации общественного питания», - сообщают в Роспотребнадзоре.

В отношении юридического лица возбуждены дела об административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ.

На данный момент деятельность столовой приостановлена. Ситуация находится на контроле у ведомства.

Фото Владимир Макушкин
30 сентября в 15:36 80
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