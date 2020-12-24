МАУ ИЦ «Норильские новости»

31 декабря 2020 года объявлен в Красноярском крае выходным днём

31 декабря 2020 года объявлен в Красноярском крае выходным днём

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31 декабря 2020 года объявлен в Красноярском крае выходным днём

Соответствующий указ подписал глава региона Александр Усс.

31 декабря 2020 года объявлен в Красноярском крае выходным днём

Выходной день объявлен для служащих исполнительных органов государственной власти и работников краевых учреждений. Также сделать 31 декабря выходным рекомендовано руководителям иных предприятий и организаций.

При этом 26 и 27 декабря 2020 года также остаются для жителей региона выходными днями.

Напомним, что с данным предложением Сергей Неверов, лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме, выступил на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Владимир Путин, президент России, поддержал инициативу и рекомендовал главам регионов принять соответствующие меры.

24 декабря в 19:37 290
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