31 декабря 2020 года объявлен в Красноярском крае выходным днём

Выходной день объявлен для служащих исполнительных органов государственной власти и работников краевых учреждений. Также сделать 31 декабря выходным рекомендовано руководителям иных предприятий и организаций.

При этом 26 и 27 декабря 2020 года также остаются для жителей региона выходными днями.

Напомним, что с данным предложением Сергей Неверов, лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме, выступил на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Владимир Путин, президент России, поддержал инициативу и рекомендовал главам регионов принять соответствующие меры.