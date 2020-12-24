31 декабря рекомендовано объявить выходным днём

С данным предложением выступил Сергей Неверов, руководитель фракции «Единая Россия». К сожалению, сделать этот день выходным на федеральном уровне уже нельзя, но президент обратился к главам регионов:

– Я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую в тех субъектах, где такое решение ещё не принято, сделать это. А в течение следующего года нужно будет необходимое решение принять, чтобы организовать этот праздничный день на будущее на федеральном уровне.