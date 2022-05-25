32 кандидата прошли в третий этап конкурсного отбора в Молодёжную коллегию при главе города

Начальник отдела молодёжной политики управления по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике администрации города Норильска Мария Быканова отмечает, что в целом конкурсанты справились с тестовыми заданиями достойно:

- Они успешно решали задания, связанные с точными расчётами. А вот задачи, для решения которых нужно было применить образное или нестандартное мышление, вызывали сложности. К сожалению, были и те, кто даже не пытался их решать, просто листали дальше. Я думаю, в дальнейшем, участвуя в Молодёжной коллегии, они смогут развить креативное мышление.

Теперь конкурсанты готовятся к третьему этапу конкурса — защите экспертно-аналитических работ перед экспертной комиссией, в которую входит глава города и его заместители по всем направлениям. Большинство представленных работ затрагивают темы социальной политики, культуры, спорта и образования. На втором месте — проекты, направленные на благоустройство города.

- В целом уровень подготовки я оцениваю как очень высокий, — говорит Мария Быканова. — Есть проекты, которые предполагают применение мировых и европейских технологий. Также представлены очень интересные работы по социальному проектированию, такие в Норильске редко увидишь, в основном нечто подобное представляют на всероссийских конкурсах.