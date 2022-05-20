34 проекта из 158 прошли в финал конкурса юных изобретателей IMAKE 2022

Участникам нужно было придумать идею полезного для общества изобретения в рамках одной из пяти тематических категорий, создать 3D-модель либо разработать прототип. Техническую поддержку в этом оказывают центры «Фаблаб» Норильска и Мончегорска, а на территории Печенгского района консультации проводит Мария Харченко, учитель технологии школы № 3 посёлка Никель. Финальный этап конкурса - защита проектов перед конкурсной комиссией.

По итогам будет отобрано шесть сильнейших работ, авторы которых посетят цикл образовательных мероприятий, включая экскурсию в Инжиниринговый центр прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ МИССИС. В составе российской команды юные изобретатели побывают на Международном форуме инноваторов IN’HUB, который пройдёт 6-8 октября в Новосибирске. Там они представят свои проекты на суд международному жюри наравне с уже состоявшимися изобретателями из 20 стран.