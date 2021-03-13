В Норильске действует штормовое предупреждение по очень сильному ветру

13 марта по решению ГИБДД на автодороге Норильск – Кайеркан – Алыкель введён временный запрет для движения всех видов автотранспорта. Также временно прекращено движение автобусов 31-го и 33-го маршрутов. Доставка сменного персонала Надеждинского металлургического завода будет осуществляться автобусами и автомобилями повышенной проходимости согласно утвержденной схемы.

Сегодня, согласно прогнозу погоды, ветер южный 10-15 м/с с порывами до 23-28 м/с. Температура воздуха – 18…-23 °С.

Также управление ГО и ЧС призывает граждан не выходить на улицу без особой надобности и ограничить выезд на личном автотранспорте.