35 736 обращений поступило в 2021 году на горячую линию по вопросам оказания медпомощи в Красноярском крае

В 2009 году в Красноярском крае для оптимизации работы с обращениями граждан была создана круглосуточная многоканальная горячая линия по вопросам оказания медицинских услуг в сфере ОМС — телефон доверия «Право на здоровье» (8-800-700-000-3).

Главная цель горячей линии — повышение информированности граждан в вопросах получения бесплатной медицинской помощи и обеспечение прав граждан в сфере обязательного медицинского страхования. Жители Красноярского края, позвонив на этот номер, могут получить справочную информацию о работе учреждений здравоохранения и страховых медицинских организаций, а также поделиться своим мнением по вопросам получения медицинской помощи, пожаловаться на нарушение прав в этой сфере.

Принципами работы телефона доверия «Право на здоровье» являются результативность, доступность и конфиденциальность. В едином контакт-центр горячей линии работают: 17 операторов, 11 специалистов территориального фонда ОМС и 215 специалистов страховых медицинских организаций.

За прошлый год на телефон доверия поступило 35 736 обращений. Так, по вопросам организации работы медицинских организаций позвонили 12 224 человека (34,2%), по поводу качества оказания медицинской помощи пожаловались 5 957 человек (16,1%), за разъяснениями по полису ОМС обратились 974 человека (2,7%), число других причин обращений составило 12 830 (35,9%). Значительное количество звонков на горячую линию связаны с COVID-19 (12 998 обращений — 36,4 %). Из обращений, касающихся организации работы поликлиник и стационаров, большую долю занимают проблемы вызова врача на дом и нехватка специалистов на местах. Застрахованные граждане жаловались на отказы в госпитализации, отсутствие возможности дозвониться до медицинской организации. Такие обращения были переадресованы представителям страховых медицинских организаций для оперативной помощи гражданам. Что касается полисов ОМС, здесь больше всего вопросов о порядке замены и получения полиса и его дубликата. Также граждане обращаются с запросом о получении номера полиса, наименования своей страховой компании.

Территориальный фонд ОМС Красноярского края предоставляет возможность онлайн-проверки готовности полиса ОМС. Для этого нужно пройти по ссылке и ввести номер временного свидетельства.